Liverpool taraftarı tekrar sokağa indi; Liver Binası'nda yangın çıktı, polise kalabalığı dağıtması için ek yetki verildi

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Liverpool taraftarları, 30 yıl sonra gelen İngiltere Premier Lig şampiyonluğunu kutlamak için dün akşam da sokaklardaydı. Taraftarların attığı havai fişekler sonucunda Liver Binası'nda yangın çıktı. Polise kalabalığı dağıtabilmesi için ek yetkiler verildi.

Takımın perşembe akşamı resmi olarak şampiyon olmasıyla birlikte yapılan kutlamaların ardından siyasiler ve polis, taraftarları Koronavirüs'ün hâlâ risk teşkil ettiği ve kalabalık grupların toplanmaması gerektiği konusunda uyarmıştı. Buna rağmen dev kalabalıklar, cuma akşamı da Liverpool sokaklarını kırmızıya boyadı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde tarihi Liver Binası'nın balkonunda yangın çıktığı görüldü. Liverpool Echo gazetesinin aktardığına göre itfaiye duruma müdahale etti ve yangın kısa süre içinde söndürüldü.

Uyarılara rağmen eylemlerin sürmesinin ardından Merseyside Polisi'ne eylemleri dağıtabilmesi için ek yetkiler verildi. Emre göre Merseyside Polisi, pazar gününe kadar iki kişiden daha kalabalık grupları dağıtma yekisine sahip olacak.