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Spor

Liverpool, son 48 saatte 6 puan aldı!

Premier Lig'de Liverpool, Burnley deplasmanında son saniyelerde bulduğu golle rakibini mağlup etti

02 Ocak 2018 13:51

Premier Lig'de 4. sırada bulunan Liverpool, 7. sırada bulunan Burnley deplasmanına konuk oldu. Karşılaşma 2-1 Liverpool'un üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın ilk 60 dakikasına 0-0'lık skorla girilirken, ilk gol 61. dakikada Liverpool forması giyen Sadio Mane'den geldi. Dakikalar 87'yi gösterdiğinde Burnley, Johann Gudmunsson ile beraberliği yakaladı. Maçın tam beraberlikle sonuçlanacağı düşünülürken 90+4'te Ragnar Klavan sahneye çıkarak Liverpool'a galibiyeti getiren golü attı. Böylece Liverpool, Premier Lig'de üst üste 3. galibiyetini aldı.

48 saatte 6 puan!

Kırmızılar, son 48 saat içerisinde Premier Lig'de iki maça çıktı. Önce Leicester'ı ve ardından Burnley'i 2-1'lik skorlarla mağlup ederek puanını 44'e yükseltmeyi başardı.

Maç sonu açıklama yapan Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, "Burnley karşısında 3 puanı hak ettik mi? Açıkçası bu umurumda değil. İki günde 6 puan aldık, bunu daha önce hiç yaşamamıştım" dedi.

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