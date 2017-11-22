T24 LogoT24 Logo
Spor

Liverpool, Sevilla'ya direnemedi

İlk yarıyı Sevilla karşısında 3-0 önde kapatan İngiliz ekibi bir puana razı oldu

22 Kasım 2017 12:39

Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. maçında Sevilla ile karşılaşan Liverpool, ilk yarısını 3-0 önde tamamladığı maçın ikinci yarısında yediği gollerle sahadan 3-3’lük beraberlikle ayrıldı. Liverpool kazanması halinde grubu lider tamamlamayı garantileyecekti.

Maçın 2. dakikasında Roberto Firmino’nun golüyle 1-0 öne geçen Liverpool, 22’de Sadio Mane, 30’da yine Firmino ile durumu 3-0’a taşıdı.

İlk yarıyı taraftarı önünde 3-0 geride tamamlayan Sevilla, ikinci yarıda bambaşka bir görüntü sergiledi. Maçın 51. dakikasında skoru 3-1’e getiren Wissam Ben Yedder, 60. dakikada penaltıdan attığı golle skoru 3-2 yaptı. Ev sahibi Sevilla’nın baskısı son ana kadar devam ederken 90+3’te Guido Pizarro’nun attığı golle Sevilla skoru 3-3’e getirdi ve mücadele bu skorla sonuçlandı.

Liverpool aldığı şok beraberlikle 9 puana ulaşırken Sevilla 8 puanla ikinci sırada yer aldı. İngiliz ekibi son hafta maçında Spartak Moskova’yı konuk ederken Sevilla deplasmanda Maribor ile karşılaşacak.

ETİKETLER

LiverpoolSevillaBeraberlikşampiyonlar ligi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24