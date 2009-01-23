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Spor

Liverpool satılıyor mu?

Liverpool'un sahiplerinden Tom Hicks'in kulübün satışı için Orta Doğu'lu bir aileyle görüştüğü iddia ediliyor.

23 Ocak 2009 02:00


İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un sahiplerinden Tom Hicks'in kulübün satışı için Orta Doğu'lu bir aileyle görüştüğü iddia ediliyor.

İngiliz basınında çıkan haberlerde Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un satışı için kulüp sahiplerinden Tom Hicks'le Kuveytli Kharafi ailesi arasında pazarlıkların başladığı bildiriliyor.

İngiliz Daily Telegraph Gazetesi, dünyanın en zengin 48. kişisi olan ve yaklaşık 9 milyar dolarlık servetiyle dikkat çeken Kharafi ailesinin lideri Kuveytli işadamı Nasser Al Kharafi'nin Tom Hicks'le 600 milyon pound (yaklaşık 1,4 milyar TL) üzerinden pazarlık yaptığını okurlarına duyurdu. Gazete, Liverpool'un finans direktörü Philipp Nash'in de hafta başında Kuveyt'e gittiğini aktardı.

Kharafi ailesinin geçtiğimiz yıl da Newcastle United'ı satın almak için görüşmelerde bulunduğu iddia edilmişti. İngiliz ekibi Liverpool'un hisseleri yarı yarıya Tom Hicks ile George Gillett'e ait.


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