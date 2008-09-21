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Spor

Liverpool şaşırttı

21 Eylül 2008 03:00


Premier Ligde 5. hafta maçlarında sürpriz sonuçlar alındı. Liverpool, ligin yeni ekiplerinden Stoke City ile berabere kalırken Sunderland Tuncaysız M’Boro'yu 2-0 ile geçti.


Liverpool 0-0 Stoke City

İngiltere Premier League'de 5. hafta mücadelesinde Liverpool, Anfield Road'da konuk ettiği Stoke City ile 0-0 berabere kalarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Liverpool, Reina, Arbeloa, Carragher, Skrtel, Dossena, Riera, Alonso, Kuyt, Gerrard, Torres ve Keane onbiriyle maça başladı. Maçın henüz 2. dakikasında Gerrard'ın frikiği savunmayı aşarak gol oldu ama Kuyt arka direkte ofsaytta olduğu için gol geçersiz sayıldı. Kırmızılılar, ilk yarı boyunca Torres ve Keane ile girdiği pozisyonlarda da Sorensen'e takıldı. İkinci yarıda da baskılı futbolunu sürdüren ev sahibi ekip bir türlü aradığı golü bulamadı. Liverpool teknik direktörü Rafa Benitez, 64. dakikada Babel ve 72. dakikada Benayoun'u oyuna alarak tamamen ofansif bir kadroya döndü ama Liverpoollu futbolcular Anfield Road'da galibiyet golünü bulamadı ve bu çekişmeli mücadele başladığı gibi 0-0 golsüz sona erdi.

Sunderland 2-0 Middesbrough

Sunderland'in konuğu Middlesbrough'ydu. Ada'nın önemli kuzey derbilerinden biri olan mücadele 2-0 Sunderland'in üstünlüğü ile sona erdi.

Mücadelede goller 81 ve 90+3'de Chopra'dan geldi. İlk devrenin bitimine bir dakikada sakatlanan Tainio'nun yerine oyuna dahil olan Chopra, takımına hayat verdi. City of Light Stadyumu'nda Howard Webb'in yönettiği maçta Boro 74. dakikada kazandığı penaltı atışını Downing ile gole çeviremedi. Tuncay Şanlı sakatlığı sebebiyle M.Boro adına sahada yer alamadı. Bu sonucun ardından Sunderland ligde 5. haftada 2. galibiyetine uzanarak puanını 7'ye yükseltti. Middlesbrough ise ligdeki 3. yenilgisini aldı.

Premier ligde dün oynanan maçlar ve sonuçları:

Liverpool-Stoke City 0-0

Sunderland - Middlesbrough 2-0

West Ham -Newcastle 3-1

Blackburn-Fulham 1-0

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