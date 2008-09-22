Liverpool şaşırtmaya devam ediyor



İngiltere Premier League'de 5. hafta mücadelesinde Liverpool, Anfield Road'da konuk ettiği Stoke City ile 0-0 berabere kalarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.



Liverpool, Reina, Arbeloa, Carragher, Skrtel, Dossena, Riera, Alonso, Kuyt, Gerrard, Torres ve Keane onbiriyle maça başladı. Maçın henüz 2. dakikasında Gerrard'ın frikiği savunmayı aşarak gol oldu ama Kuyt arka direkte ofsaytta olduğu için gol geçersiz sayıldı.



Kırmızılılar, ilk yarı boyunca Torres ve Keane ile girdiği pozisyonlarda da Sorensen'e takıldı. İkinci yarıda da baskılı futbolunu sürdüren ev sahibi ekip bir türlü aradığı golü bulamadı. Liverpool teknik direktörü Rafa Benitez, 64. dakikada Babel ve 72. dakikada Benayoun'u oyuna alarak tamamen ofansif bir kadroya döndü ama Liverpoollu futbolcular Anfield Road'da galibiyet golünü bulamadı ve bu çekişmeli mücadele başladığı gibi 0-0 golsüz sona erdi.

