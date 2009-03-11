Liverpool şans tanımadı

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VILLARREAL ÇEYREK FİNALDE



CHELSEA TUR ATLAMAYI BİLDİ

BAYERN'DEN GOL YAĞMURU

Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş karşılaşmaları oynanan 4 maçla başladı.İlk maçta rakibi deplasmanda 1-0 mağlup eden Liverpool, seyircisi önünde güçlü rakibini 4-0 gibi net bir skorla yenerek çeyrek final vizesi aldı. Günün en çok ilgi çeken maçında Liverpool ile Real Madrid, Anfield Road’da karşı karşıya geldi.İlk maçı Real Madrid’in evi Barnebau’da 1-0’lık skorla kazanarak tur için büyük bir avantaj yakalayan Liverpool, seyircisi önünde oynadığı karşılaşmaya da hızlı başlayan taraf oldu.15. dakikada Madrid’in kalesine etkili gelen İngiliz ekibi, Torres’in topu filelerle buluşturmasıyla birlikte 1-0 öne geçti.Bu golden sonra da rakip kaledeki baskısını sürdüren Liverpool, 27. dakikada Heinze’nin topa elle müdahele etmesiyle penaltı kazandı. Kaptan Steven Gerrard’ın penaltı vuruşunu gole çevirmesiyle ev sahibi ekip farkı 2’ye çıkarttı.İki takım da başka gol bulamazken, ilk devre 2-0 Liverpool’un üstünlüğüyle tamamlandı.İkinci yarıya da çok hızlı giren Liverpool, Gerrard'ın 46. dakikada topu bir kez daha ağlara göndermesiyle 3-0 öne geçerek çok rahat bir nefes aldı.Kalan sürede tur atlama şansı çok azalan Real Madrid oyundan koparken, Liverpool son bölümde bulduğu golle sahadan 4-0 galip ayrılarak beklenenden çok daha rahat bir şekilde adını çeyrek finale yazdırdı.Porto - Atletico (2-2)Barcelona - Lyon (1-1)Roma - Arsenal (1-0)Man. United - Internazionale (0-0)Milli futbolcu Nihat Kahveci'nin takımı Villarreal, ilk maçta evinde 1-1 berabere kaldığı Panathinaikos ile deplasmanda karşılaştı.İkinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-1 mağlup etmeyi başaran İspanyol ekibi, adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.49. dakikada Ibagaza'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçen konuk takım, 55. dakikada Mantzios'un kaydettiği gole engel olamadı.70. dakikada sahneye çıkan Llorente'nin golüyle bir kez daha öne geçen Villarreal, maçı 2-1 kazanarak evine tur vizesiyle döndü.İlk maçta rakibi Juventus'u evinde 1-0 mağlup eden Chelsea, siyah-beyazlı ekiple deplasmanda 2-2 berabere kalarak tur atladı.Seyircisi önünde oynadığı karşılaşmaya hızlı başlayan Juventus, 19. dakikada Iaquinta ile 1-0 öne geçti.İlk yarının son dakikasında rakibine Essien ile cevap veren İngiliz ekibi, soyunma odasına gidilirken skoru 1-1'e getirdi.Del Piero 74. dakikada penaltıdan attığı golle takımını 2-1 öne geçirirken, 10 kişi kalan Juventus'un savunmasını aşmakta zorlanmayan Chelsea 83. dakikada Drogba ile skora 2-2 eşitlik getirdi ve maç da bu sonuçla sona erdi.İlk maçı sahasında 1-0 kazanan Chelsea, bu sonuçla çeyrek finale adını yazdırdı.Sporting Lizbon'u deplasmanda 5-0 mağlup ederek rövanş maçına çok rahat çıkan Bayern Münih, seyircisi önünde rakibini 7-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti.Maçın başından sonuna kadar çok rahat bir oyun sergileyen Alman ekibi, Lizbon'u Podolski(2), Polga(KK), Klose, Van Bommel, Müller ve Schweinsteiger'in golleriyle geçerek çeyrek finale yükseldi.