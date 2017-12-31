Liverpool Salah ile kazandı

Üst sıralarda kalma mücadelesi veren Liverpool ise geriye düştüğü maçta ağırladığı Leicester City'yi 2-1mağlup etmeyi yenmeyi başardı.

Konuk ekip Leicester City, henüz 3. dakikada İngiliz milli oyuncusu Jamie Vardy'nin golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen Liverpool, yıldız oyuncusu Mohamed Salah'ın 52. ve 76. dakikada fileleri havalandırmasıyla rakibini 2-1 yendi.

Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can'ın 90 dakika boyunca sahada kaldığı maçta Liverpool, puanını 41'e çıkararak 4. sıraya yükselirken, Leicester City ise 27 puanla 8. sırada kaldı.