T24 LogoT24 Logo
Spor

Liverpool Salah ile kazandı

Bu galibiyetle Liverpool, puanını 41'e çıkararak 4. sıraya yükseldi

31 Aralık 2017 17:24

Üst sıralarda kalma mücadelesi veren Liverpool ise geriye düştüğü maçta ağırladığı Leicester City'yi 2-1mağlup etmeyi yenmeyi başardı.

Konuk ekip Leicester City, henüz 3. dakikada İngiliz milli oyuncusu Jamie Vardy'nin golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen Liverpool, yıldız oyuncusu Mohamed Salah'ın 52. ve 76. dakikada fileleri havalandırmasıyla rakibini 2-1 yendi.

Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can'ın 90 dakika boyunca sahada kaldığı maçta Liverpool, puanını 41'e çıkararak 4. sıraya yükselirken, Leicester City ise 27 puanla 8. sırada kaldı.

ETİKETLER

Mohamed SalahLiverpoolgalibiyet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24