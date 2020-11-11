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Spor

Liverpool sakata geldi!

11 Kasım 2020 21:40

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Joe Gomez, milli takım kampında sakatlandı. 

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