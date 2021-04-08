Liverpool, Ozan Kabak için kararını verdi

Devre arasında Schalke'den kiralanan Ozan Kabak için Liverpool kararını verdi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Liverpool, sezon sonunda Ozan Kabak'ın bonservisini almak için harekete geçecek.

21 yaşındaki stoper, önceki gün Devler Ligi'nde takımının 3-1 kaybettiği Real Madrid maçında sahada yer alırken, her şeye rağmen iyi bir performans sergilemişti. Bu arada İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Leverpool'un, Ozan'ın 18 milyon Euro değerindeki satın alma opsiyonu sezon sonunda kullanmaya hazır olduğu öne sürüldü. Ozan, Liverpool ile bu sezon 9 maça çıktı.