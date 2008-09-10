Liverpool olmazsa, Hamburg olsun



Liverpool’un Hollandalı forveti Dirk Kuyt, Liverpool’dan ayrılıp kariyerinin devamını Hamburg’da geçirebileceğini söyledi.



Sportsweek’e konuşan Kuyt, “Martin Jol, en iyi Hollandalı çalıştırıcılardan biri ve benimde ileride çalışmak istediğim isim.” dedi. Liverpool'da mutlı olduğunu ancak gözden çıkartılması durumunda Hamburg'da oynamanın kendisine keyif vereceğini belirten Kuyt, "Hamburg da elbette küçük bir kulüp değil. Fakat Liverpool ile karşılaştırılamaz. Benim henüz iki yıllık kontratım var.” dedi.



Dirk Kuyt’ın, Gareth Barry transferi için finansını karşılamak için, Rafa Benitez tarafından transfer listesine konulması bekleniyordu.

