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Spor

Liverpool olmazsa, Hamburg olsun

10 Eylül 2008 03:00


Liverpool’un Hollandalı forveti Dirk Kuyt, Liverpool’dan ayrılıp kariyerinin devamını Hamburg’da geçirebileceğini söyledi.

Sportsweek’e konuşan Kuyt, “Martin Jol, en iyi Hollandalı çalıştırıcılardan biri ve benimde ileride çalışmak istediğim isim.” dedi. Liverpool'da mutlı olduğunu ancak gözden çıkartılması durumunda Hamburg'da oynamanın kendisine keyif vereceğini belirten  Kuyt, "Hamburg da elbette küçük bir kulüp değil. Fakat Liverpool ile karşılaştırılamaz. Benim henüz iki yıllık kontratım var.” dedi.

Dirk Kuyt’ın, Gareth Barry transferi için finansını karşılamak için, Rafa Benitez tarafından transfer listesine konulması bekleniyordu.

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