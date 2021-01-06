Liverpool, Merih Demiral için Juventus'a 45 milyon sterlin teklif edecek

Virgil van Dijk'ın sezonu kapatması sebebiyle stoper arayışlarını sürdüren Liverpool, Juventus forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral'ı gözüne kestirdi. Liverpool'un Merih Demiral için 45 milyon sterlinlik bir teklif yapacağı iddia edildi.

Liverpool Echo'nun haberine göre; İngiliz ekibinin milli yıldız için Juventus'a 45 milyon sterlinlik bir teklif yapacağı iddia edildi.

Haberde Juventus'un Ocak ayında Merih Demiral'ın gidişine sıcak bakmadığı ve teklifi reddedeceği belirtildi.

Merih Demiral, bu sezon Juventus'ta 3'ü Şampiyonlar Ligi, 6'sı Serie A'da olmak üzere toplam 9 resmi maçta forma giydi.