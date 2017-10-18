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Spor

Liverpool Maribor’a acımadı!

Grubun diğer maçında Spartak Moskova, evinde Sevilla'yı 5-1 yendi

18 Ekim 2017 14:33

Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 3’üncü haftasında Liverpool, Maribor’u deplasmanda 7-0 yendi. İngiliz ekibe galibiyeti getiren goller Roberto Firmino (2), Mohamed Salah (2), Coutinho, Alex Oxlade-Chamberlain ve Trent Alexander-Arnold’dan geldi.

Grubun diğer maçında Sevilla’yı konuk eden Spartak Moskova, şok bir galibiyetle İspanyol ekibi 5-1 mağlup etti.

E Grubu’nda Liverpool 5 puanla liderliğini sürdürürken; Spartak Moskova averajla gerisinde kalarak 5 puanla 2’nci, Sevilla 4 puanla 3’üncü ve Maribor 1 puanla sonuncu sırada yer aldı.

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LiverpoolMariborSevillaSpartak Moskova70E GrubuŞampiyonlar Ligi

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