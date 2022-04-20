Liverpool, Manchester United'ı ezdi geçti

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool, erteleme maçında hata yapmadı. Anfield'da Manchester United'ı konuk eden Kırmızılar rakibini 4-0 mağlup etti.
Jürgen Klopp'un ekibine galibiyeti getiren goller 6' Luis Diaz, 22', 85' Mohamed Salah ve 68' Sadio Mane'den geldi.
Ligin ilk yarısındaki maç da 4-0 bitmişti
Ligin ilk yarısında oynanan maçta Kırmızı Şeytanlar'ı 4-0 yenen Liverpool, bir Premier Lig sezonunda United'a karşı 8 gol atan ilk takım oldu.
Liverpool bu sonuçla maç fazlasıyla 1 Ekim'den sonra ilk kez liderlik koltuğuna oturdu. Manchester City, 20 Nisan Çarşamba günü Brighton & Hove Albion'ı konuk edecek.
Manchester United'da geçtiğimiz gün bebeğini kaybeden Cristiano Ronaldo maç kadrosunda yer almadı. Liverpool taraftarı, maçın 7. dakikasında Portekizli yıldız adına "You'll Never Walk Alone" şarkısını söyledi.