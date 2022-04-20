Liverpool, Manchester United'ı ezdi geçti

İngiltere Premier Lig'de erteleme maçında Manchester United'ı 4-0 mağlup eden Liverpool, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Kırmızılar böylece ligdeki yenilmezlik serisini 13 karşılaşmaya çıkardı.

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool, erteleme maçında hata yapmadı. Anfield'da Manchester United'ı konuk eden Kırmızılar rakibini 4-0 mağlup etti.

Jürgen Klopp'un ekibine galibiyeti getiren goller 6' Luis Diaz, 22', 85' Mohamed Salah ve 68' Sadio Mane'den geldi.

Ligin ilk yarısındaki maç da 4-0 bitmişti

Ligin ilk yarısında oynanan maçta Kırmızı Şeytanlar'ı 4-0 yenen Liverpool, bir Premier Lig sezonunda United'a karşı 8 gol atan ilk takım oldu.



Liverpool bu sonuçla maç fazlasıyla 1 Ekim'den sonra ilk kez liderlik koltuğuna oturdu. Manchester City, 20 Nisan Çarşamba günü Brighton & Hove Albion'ı konuk edecek.



Manchester United'da geçtiğimiz gün bebeğini kaybeden Cristiano Ronaldo maç kadrosunda yer almadı. Liverpool taraftarı, maçın 7. dakikasında Portekizli yıldız adına "You'll Never Walk Alone" şarkısını söyledi.