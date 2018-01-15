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Spor

Liverpool, Manchester City'nin apoletini söktü

Nefes kesen maçta Liverpool rakibini 4-3 yenmeyi başardı

15 Ocak 2018 00:25

Premier Lig'de 23. haftanın merakla beklenen maçında Liverpool, konuk ettiği Manchester City'yi 4-3 mağlup ederek rakibine bu sezon ligdeki ilk yenilgisini yaşattı.

Alex Oxlade-Chamberlain'in 9 ve Leroy Sane'nin 40. dakikada kaydettiği karşılıklı gollerle devre arasına 1-1'lik eşitlikle girilen maçta, özellikle ikinci devrenin büyük bir bölümünde Liverpool fırtınası esti. 

Yıldırıcı presiyle kazandığı toplar sonrası etkili kontra ataklarla rakibine zor anlar yaşatan ev sahibi ekip, 59. dakikada Roberto Firmino, 61. dakikada Sadio Mane ve 68. dakikada Mohamed Salah ile bir anda 4-1'lik üstünlüğü yakaladı.

Mücadelenin son anlarında Bernardo Silva ve İlkay Gündoğan'ın golleriyle farkı bire indiren Manchester City, buna karşın kalan az bölümde Anfield Road'da kendisine puanı getirecek sayıyı bulamadı ve Liverpool heyecan dolu maçtan 4-3 galip ayrıldı.

Bu sonuçla galibiyet serisini 4 maça çıkaran Liverpool puanını 47 yaparak maç fazlasıyla ikinci sıradaki Manchester United ile puanları eşitledi. Lider Manchester City ise 62 puanda kaldı.

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