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Spor

LIVERPOOL MAÇININ BİLETLERİ SATIŞTA İSTANBUL (A.A)

27 Temmuz 2011 14:52

-LIVERPOOL MAÇININ BİLETLERİ SATIŞTA İSTANBUL (A.A) - 27.07.2011 - Galatasaray Futbol Takımı'nın, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool ile yarın yapacağı hazırlık maçının biletleri genel satışa sunuldu. Türk Telekom Arena'da gerçekleştirilecek mücadelenin 40 ile 400 lira arasında değişen fiyatlarla genel satışa sunulan biletlerinin, Biletix internet sitesi ve satış noktalarından temin edilebileceği bildirildi. Diğer yandan, maç günü de statta bilet satışının olacağı ve satışların saat 18.30'da başlayacağı vurgulandı. Galatasaray-Liverpool maçı için hazırlanan özel atkıların ise GS Store'lardaki satışı sürüyor.

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