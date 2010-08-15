'Liverpool maçı öncesi önemli bir galibiyet'

T24 - Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.





Şenol Güneş, 2-0 yendikleri Ankaragücü maçı sonrası yaptığı açıklamada, 2010-2011 futbol sezonunun tüm takımlar için hayırlı olmasını diledi. Bu sezonun ilk deplasman maçını Ankaragücü ile yaptıklarını belirten Güneş, ''Karşılaşmanın zorlu geçeceğini biliyorduk. Liverpool ile yapacağımız UEFA maçı öncesi bu galibiyet bizim için önemli. Ankaragücü'nün, ligde 6. şampiyon olma hedefi var. Rakibi güçsüz göstermek için değil ama çok eksikleri vardı. Taraftarı, hocası yoktu. Bu ortamda galibiyet bizim için sevindirici'' diye konuştu.





Liverpool maçıyla ilgili bir soruya da Güneş, ''Şampiyonlar Ligi'nde olması gereken bir takım. Oyuncularım için bu karşılaşmayı şans olarak görüyorum. Herkesin sürpriz diye bakacağı bir sonuçla dönmek istiyoruz. Karşılaşmayı kazanırsak kendimizi büyük, kaybedersek de küçük görmeyeceğiz'' cevabını verdi.







Ankaragücü cephesi



Ankaragücü'nün yardımcı antrenörü Sedat Karabük, Trabzonspor'un kulübesinin zengin olduğunu belirterek, ''Oyun olarak çok kopuk oynamadık. Trabzonspor'un kulübesi çok zengin. Kulübede oyuna girince karşılaşmayı değiştirecek oyuncalara sahip. Eksikliği bir bahane olarak kabul etmiyoruz. Bizde antrenmana çıkan her futbolcu, maçta da oynamalı'' diye konuştu. Maçın seyircisiz oynanmasıyla ilgili olarak da Karabük, ''Ankaragücü'nün gücü zaten taraftar. Taraftarımız olsaydı bizim için avantaj olabilirdi'' dedi.





Ahmet Gökçek



Ankaragücü Kulübü Başkanı Ahmet Gökçek de maçtan istemedikleri bir skorla ayrıldıklarını söyledi. ''Maçın tadı tuzu yoktu'' diyen Gökçek, şöyle konuştu: ''Eksiklerimiz bizi etkiledi. Taraftarımız ve Ümit hocanın olmaması eksik yönlerimizdi. Maalesef mağlup ayrıldık. Trabzonspor oturmuş bir ekibe sahip. Ligin en hazır takımı görüntüsünde. Avantajlarını kullandılar. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar.''





Maçın boş tribünlere oynanmasıyla ilgili soruyu da Gökcek, şöyle yanıtladı: ''Federasyonumuzdan rica ediyoruz. Tabiri caizse sağır-dilsizler maçı gibi oldu. Seyircisiz maç oynama olayına çözüm bulunmalı. Maçta olay çıkaranlar tespit edilip, onlar cezalandırılmalı. Önümüzdeki hafta Manisaspor maçından 3 puanla dönmek istiyoruz. Bu karşılaşmada eksiklerimizi gördük. Önümüzdeki hafta herkesin beklediği Ankaragücü'nü izletmek istiyoruz.''



