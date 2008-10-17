Liverpool maçı Calderon'da



Atletico Madrid'in Marsilya ile yaptığı Şampiyonlar Ligi mücadelesinde yaşanan olaylardan dolayı aldığı saha cezasının ertelendiği açıklandı.





Madrid temsilcisinden yapılan açıklamada, Vicente Calderon'da 2 maçlık cezanın UEFA'nın 16 Ekim'de yaptığı toplantının ardından bir süreliğine kaldırıldığı ifade edildi.



UEFA, Marsilya maçında yaşananların ardından Atletico'ya 2 maçını Madrid'ten en az 300 km uzakta bir stadyumda oynama cezası verirken, itirazın ardından kararın 31 Ekim'de tekrar görüşüleceği belirtildi.



Alınan bu kararın ardından 22 Ekim'de Liverpool'la yapılacak mücadeleye Vicente Calderon'nun evsahipliği yapacağı, teknik direktör Javier Aguirre'nin de yedek kulübesinde yer alabileceği belirtildi.



