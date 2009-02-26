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Spor

Liverpool kapıyı araladı

Liverpool, Şampiyonlar Ligi 2. tur ilk maçında Real Madrid'i deplasmanda Benayoun'un golüyle 1-0 yenerek büyük bir avantaj yakaladı.

26 Şubat 2009 02:00


Liverpool, Şampiyonlar Ligi 2. tur ilk maçında Real Madrid'i deplasmanda Benayoun'un golüyle 1-0 yenerek büyük bir avantaj yakaladı.

Liverpool, Şampiyonlar Ligi 2. tur ilk maçında İspanyol ekibi Real Madrid'e konuk oldu.

'Devler'in mücadelesinin büyük bölümünde iki takım da gol yollarında etkili olamazken, 82. dakikada sahneye çıkan Yossi Benayoun, topu filerle buluşturarak Liverpool'un sahadan 1-0 galip ayrılmasını sağladı.

Deplasmanda Real Madrid'i 1-0 yenen Liverpool rövanş maçı için büyük bir avantaj yakalarken, İspanyol ekibinin tur atlama şansı azaldı.

Hiddink yönetimindeki İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, sahasında İtalya'nın Juventus takımını ağırladı.

Saha avantajını iyi kullanan Chelsea, tecrübeli yıldız Drogba'nın golüyle Juventus'u 1-0'lık sonuçla geçmeyi bildi.

Günün diğer maçlarında Bayern Münih deplasmanda Sporting Lisbon'u 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederken, milli futbolcu Nihat Kahveci'nin de formasını giydiği Villarreal evinde Panathinaikos ile 1-1 berabere kaldı.

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