-LİVERPOOL KAFİLESİ İSTANBUL'DA İSTANBUL (A.A) - 27.07.2011 - Galatasaray ile yarın özel bir maç oynayacak olan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, İstanbul'a geldi. Özel bir uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen kafileyi, Galatasaray Kulübü adına menajer Cenk Ergun karşılarken, bir kaç Galatasaray taraftarı ile bazı futbolseverlerin futbolcularla fotoğraf çektirip imza alması dikkati çekti. Basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapılmazken, geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Arjantinli futbolcu Emiliano Insua da kadroda yer aldı. Liverpool kafilesi, havalimanından otobüsle konaklayacağı Hilton Oteli'ne hareket etti. Liverpool takımı, yarın sabah Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir antrenman yapacak.