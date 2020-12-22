Liverpool, Jack Grealish için devreye girdi

Aston Villa'nın yıldız oyuncusu Jack Grealish'in talipleri her geçen gün artıyor. Manchester United ve Manchester City gibi takımların da transfer listesinde olan Grealish için Liverpool da devreye girdi.

İngiltere'den Mirror gazetesinin haberine göre, İngiliz devleri Jack Grealish için devre arasında Aston Villa'nın kapısını çalacak. Manchester United ve Manchester City'nin yakından takip ettiği oyuncu için Liverpool da devreye girdi.