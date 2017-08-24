Liverpool, Hoffenheim'a 'fark' yaptı

Şampiyonlar Ligi play-off turunda deplasmanda 2-1 yendiği Alman ekip Hoffenheim’ı evinde de 4-2 mağlup ederek gruplar aşamasına kalmaya hak kazandı. Liverpool’a galibiyeti getiren goller Emre Can (2), Mohamed Salah ve Roberto Firmino’dan geldi.

Deplasmandaki skorun avantajını elinde bulunduran Liverpool, gol perdesini 10’uncu dakikada müthiş çaba gösteren Sadio Mane’nin asistinde Emre Can’ın savunmaya çarpan şutuyla açtı: 1-0.

Dakika henüz 18 olmuştu ki, Hoffenheim ilk golün şokunu atlatamadan Liverpool, Wijnaldum’un direkten dönen şutunda Salah’ın boş kaleye yuvarladığı topla farkı 2’ye çıkardı: 2-0.

Rüzgarı arkasına alan İngiliz ekibi, 21. dakikada çok çaba harcayan Mane’nin yine olağanüstü bir performans sergilediği hücum başlangıcıyla golü buldu. Mane’nin pasında topu ceza sahasına ‘al da at’ diyerek gönderen Firmino’nun ‘ricasını kırmayan’ Emre Can, 3’üncü golün de sahibi oldu: 3-0.

28’de moralini tamamen kaybeden Hoffenheim, Liverpool savunmasının bir anlık konsantrasyon hatasından yararlanarak Mark Uth ile farkı 2’ye indirdi: 3-1.

İlk yarı 3-1 Liverpool üstünlüğüyle sonuçlanırken, takımının 3’üncü golünde asist yapan Firmino, 63’te farkı tekrar 3’e çıkardı. Jordan Henderson’ın orta sahada pres yaparak alıp kaleye kadar götürdüğü topu yuvarladığı Firmino, köşeye yaptığı çok düzgün vuruşla takımına bir gol daha kazandırdı: 4-1.

Alman ekibi 79’da Sandro Wagner’in golüyle skoru belirledi: 4-2.