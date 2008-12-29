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Spor

Liverpool farka koştu

Premier Lig'in 20. haftasında Newcastle United deplasmanına çıkan Liverpool, 5-1'lik skorla sezonun en farklı galibiyetini aldı

29 Aralık 2008 02:00


Premier Lig'in 20. haftasında Newcastle United deplasmanına çıkan Liverpool, 5-1'lik skorla sezonun en farklı galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü.


İngiltere Premier Ligi'ne 20. hafta maçlarıyla devam edildi. İki gün arayla oynanan 19. ve 20. hafta mücadelelerinin ardından ligde zirve değişmedi.

Hull City ve Arsenal beraberlikleriyle kayıplar yaşayan lider Liverpool, cuma günü Bolton karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetin moraliyle çıktığı Newcastle United deplasmanında da 3 puanı 5-1'lik skorla aldı.

Bu maça kadar 7 maçta 1 mağlubiyet alan rakibi karşısında 'kırmızılar'ı sezonun en farklı galibiyetine taşıyan goller 31 ve 66. dakikalarda Gerrard, 36. dakikada Hyypia, 50. dakikada Babel ve 76. dakikada penaltıdan Xabi Alonso'dan geldi.

Son iki maçını kazanan ve yenilmemezlik serisini 9 maça çıkaran Liverpool, puanını 45 yaparak zirvedeki yerini korudu.

DEMPSEY-LAMPARD DÜELLOSU
Premier Lig'de zirve yarışı yapan Chelsea ise 20. haftada Fulham ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak yara aldı.

8 maçtır yenilmeyen rakibi karşısında 10. dakikada Dempsey'nin golüyle yenik duruma düşen Chelsea, 50. ve 72. dakikalarda Frank Lampard'ın sayılarıyla öne geçmesine karşın, son dakikada bir kez daha sahneye çıkan ABD'li oyuncunun golüne engel olamadı ve 1 puana razı oldu.

Bu sonuçla son 4 maçta üçüncü beraberliğini alan 'maviler', 42 puanla lider Liverpool'un 3 puan gerisine düştü.

20. HAFTA SONUÇLARI
Newcastle United: 1 - Liverpool: 5
Arsenal: 1 - Portsmouth: 0
Bolton Wanderers: 0 - Wigan Athletic: 1
Everton: 3 - Sunderland: 0
Fulham: 2 - Chelsea: 2
West Bromwich Albion: 2 - Tottenham Hotspur: 0
West Ham United: 2 - Stoke City: 1
Blackburn Rovers: 2 - Manchester City: 2

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