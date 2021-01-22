T24 LogoT24 Logo
Spor

Liverpool, evinde 68 maç sonra kaybetti

Liverpool, üst üste 4. Premier Lig maçında da gol atamazken aldığı kötü sonuçların ardından lider Manchester United'ın 6 puan gerisine düştü ve 4.sırada kaldı

22 Ocak 2021 13:24

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Liverpool, evinde Burnley'e 1-0 kaybetti ve yaklaşık 4 yıl sonra iç saha yenilgisi aldı. Jürgen Kloop yönetimindeki Liverpool, ligde en son 2017 yılı nisan ayında kaybetmiş ve o zamandan beri hiç kaybetmeyerek 68 maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı.

Burnley böylece Liverpool'un iç sahada yakaladığı 68 maçlık rekor yenilmezlik serisine son vermiş oldu. Geçen sezonun şampiyonu, üst üste üç sezon 2017-18, 2018-19 ve 2019-20 sezonlarında Anfield Stadı'nda lig maçı kaybetmeden sezon tamamlamıştı.

Jürgen Kloop yönetimindeki Liverpool, ligde en son 2017 yılı Nisan ayında Crystal Palace'a 2-1 kaybetmişti.

Liverpool, üst üste 4. Premier Lig maçında da gol atamazken aldığı kötü sonuçların ardından lider Manchester United'ın 6 puan gerisine düştü ve 4.sırada kaldı.

ETİKETLER

liverpoolpremier lig68 maçkayıpklopp
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24