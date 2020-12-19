Liverpool'dan tarihi skor: Crystal Palace'ı 7 golle devirdi!

Crystal Palace'ı 7-0’la geçen Liverpool, Premier Lig tarihindeki en farklı deplasman galibiyetini aldı.

Mücadeleyi baştan sona üstün götüren Liverpool, 3. dakikada Takumi Minamino, 35. dakikada Sadio Mane, 44 ve 68. dakikalarda Roberto Firmino, 52. dakikada Jordan Henderson, 81 ve 84. dakikalarda Muhammed Salah'ın golleriyle 7-0 galip geldi.

Puanını 31 yapan Liverpool'un liderlikte yer aldığı ligde Crystal Palace, 18 puanda kaldı.

Liverpool, deplasmanda oynadığı bir lig maçında 1991'den bu yana ilk kez 7 gol kaydederken, Crystal Palace ise sahasındaki bir karşılaşmada ilk defa kalesinde 7 gol gördü.