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Spor

Liverpool'dan tarihi skor: Crystal Palace'ı 7 golle devirdi!

19 Aralık 2020 17:58

Premier Lig'in 14. haftasında Liverpool, Selhurst Park'ta konuk olduğu Crystal Palace'ı 7-0 yendi. Liverpool bu skorla, deplasmandaki en farklı galibiyetini aldı.

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