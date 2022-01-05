Liverpool'dan Arsenal maçı için erteleme talebi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, takım içindeki Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle, Perşembe günü Arsenal ile oynayacakları İngiltere Lig Kupası yarı final karşılaşmasının, ileri bir tarihe ertelenmesi için başvuruda bulunduklarını açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, takım içindeki Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle, Perşembe günü Arsenal ile oynayacakları İngiltere Lig Kupası yarı final karşılaşmasının, ileri bir tarihe ertelenmesi için başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Klopp ve oyuncular arasında Covid vakaları görüldü

Kulüpten yapılan açıklamada Liverpool'un takım içerisinde artan Covid-19 vakaları nedeniyle Arsenal maçının ertelenmesi için başvuruda bulunduğu ve fikstürün yeniden planlanmasını talep ettiği duyuruldu.

İngiliz kulüpte teknik direktör Jürgen Klopp'un haricinde futbolcular ve teknik ekipte de Covid-19 vakaları tespit edilmişti.