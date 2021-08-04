Liverpool'da Klopp, 6 oyuncu ile yolların ayrılmasını istedi

Geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig'de kötü bir sezon geçiren Liverpool'da teknik direktör Jurgen Klopp, yeni sezona başlamadan 6 oyuncusunun satılmasını istedi.

Transfer dönemini oldukça sessiz geçiren Kırmızılılar, takımın yıldızlarından Wijnaldum'u PSG'ye kaptırdı. Kadrosunu yalnızca Ibrahima Konate'yi katan Liverpool, yeni sezon öncesi radikal bir karar aldı.

Premier Lig'de yeni sezona 14 Ağustos'ta oynanacak Norwich City maçıyla başlayacak olan Liverpool'da, teknik direktör Jurgen Klopp, transferlerin bir an önce bitmesini istedi. Manuel Locatelli, Saul Niguez ve Florian Neuhaus gibi isimlerle görüşmelerini sürdüren Liverpool, henüz kadrosuna Konate harici yeni bir transfer ekleyemedi.

Yeni sezon kadrosunu şekillendirmek için kısa bir vakti kalan Jurgen Klopp, Premier Lig'in kuralları nedeniyle yerli olmayan oyuncularını elden çıkarmak zorunda. İngiliz basınından Mirror'ın haberine göre, Liverpool, 6 oyuncusunu gözden çıkardı.



6 oyuncuya hızlı bir şekilde alıcı arayan Liverpool, oyuncuların ücretlerinde de teklif yapan kulüplere kolaylık sağlayacak.

Liverpool'un elinden çıkarmak istediği 6 isim

Divock Origi – Premier Lig'de geçtiğimiz sezon yalnızca 17 maçta forma giyen Origi, 1 gol atmayı başardı. 26 yaşındaki forvet oyuncusu tekliflerini bekliyor.

Nathaniel Phillips – Geçen sezon Liverpool'da yaşanan savunmacı sorunu nedeniyle kadroya girmeyi başaran Philips'in, İngiliz basınına göre 15 milyon Sterlin karşılığında Brighton'a imza atması bekleniyor.

Ben Davies – Liverpool ile henüz resmi maça çıkmayan Ben Davies, Klopp'un göndermek istediği isimler arasında yer alıyor.

Sheyi Ojo – Geçen sezonu Cardiff City'de kiralık olarak geçiren Sheyi Ojo, yeniden Cardiff City'e kiralanabilir.

Loris Karius – Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Karius, Liverpool'da şu an için 4. kaleci konumunda.

Xherdan Shaqiri – Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sıklıkla gündemine giren Shaqiri, Klopp tarafından yeni sezonda düşünülmüyor. Oyuncuyu İtalya'dan Napoli ve Lazio'da istiyor.