Liverpool da kaybetti



İngiltere Premier Ligi'nin şampiyonluk adaylarından Liverpool, Cumartesi günü Fulham'ı konuk etti.



Rafa Benitez'in ekibi, orta sahanın dinamosu Steven Gerrard'dan yoksun olarak mücadele ettiği maçtan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Böylece Chelsea'nin puan kaybettiği haftada kırmızı beyazlılar 15. haftaya lider olarak girme şansını da kaybetmiş oldu.

Liverpool maç boyunca Fulham kalesini adeta şut bombardımanına tutarken 21 şut çekip sadece 6'sında kaleyi tutturabildi.



Bu sonuçla Liverpool 33 puanla Chelsea'nin averajla arkasında ikinci sırada yer alırken Fulham 18 puanla 9. sıraya yerleşti.





