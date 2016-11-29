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Spor

Liverpool, Coutinho'yu kaybetti!

Sunderland maçında sakatlanan Coutinho'nun 2017 başında sahalara dönmesi bekleniyor

29 Kasım 2016 17:28

Premier Lig ekiplerinden Liverpool'a yıldızı Philippe Coutinho’dan kötü haber geldi.

Sunderland ile oynanan maçta bileğinden sakatlanan Coutinho'nun ocak ayının ortasına kadar takımından uzak kalması bekleniyor.

Liverpool'un bu sezonki çıkışında başrolü oynayan Coutinho, ilk 13 haftası geride kalan Premier Lig'de takımına 5 gol, 6 asistlik katkı sağlamıştı. 

Liverpool'da Coutinho'nun yanısıra Sturridge ve Lallana'nın da sakatlıkları bulunuyor.

Menajer Jürgen Klopp, sakatlık krizinin büyümesi halinde ara transfer döneminde kadrolarına takviye yapabileceklerini de dile getirdi.

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