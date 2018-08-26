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Spor

Liverpool, Beşiktaş'ın Karius'u kiraladığını açıkladı

İSTANBUL (DHA) - Liverpool Kulübü, Beşiktaş'ın Loris Karius'u 2 yıllığına kiraladığını açıkladı

26 Ağustos 2018 00:47

İSTANBUL (DHA) - Liverpool Kulübü, Beşiktaş\'ın Loris Karius\'u 2 yıllığına kiraladığını açıkladı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Karius transferini duyurdu. İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Beşiktaş\'ın kaleci Loris Karius\'u 2 yıllığına kiraladığı belirtildi. Siyah beyazlı kulüp ise 25 yaşındaki file bekçisini sosyal medyadan paylaştığı video ile açıkladı.
Loris Karius bu akşam saatlerinde İstanbul\'a gelecek. Alman kalecinin daha sonra sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Beşiktaş\'ın paylaştığı video

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