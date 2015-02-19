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Spor

Liverpool-Beşiktaş maçının 11'leri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 2. turunda Beşiktaş, İngiltere'de deplasmanada Liverpool'da karşı karşıya geliyor

19 Şubat 2015 22:59

Spor Toto Süper Lig lideri Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. tur ilk maçında İngiliz ekibi Liverpool'a konuk oluyor.

Anfield Road Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.05'te başlayacak. Beşiktaş, Liverpool deplasmanından iyi bir sonuçla ayrılarak, 26 Şubat Perşembe günü İstanbul'da oynanacak rövanş için avantaj sağlamaya çalışacak.

Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan İsmail Köybaşı, Uğur Boral, Tolga Zengin, Milosevic ve Cenk Tosun ile UEFA listesine dahil edilmeyen Tomas Sivok, İngiltere'ye götürülmedi.

 

İki takımın 11'leri

 

Liverpool: Mignolet, Sakho, Skrtel, Moreno, Allen, Emre Can, Coutinho, Henderson, Lallana, Ibe, Sturridge.

Beşiktaş: Cenk, Serdar, Franco, Ersan, Motta, Veli, Hutchinson, Gökhan, Sosa, Olcay, Demba Ba.

 

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