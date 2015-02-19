Liverpool-Beşiktaş maçının 11'leri belli oldu

Spor Toto Süper Lig lideri Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. tur ilk maçında İngiliz ekibi Liverpool'a konuk oluyor.
Anfield Road Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.05'te başlayacak. Beşiktaş, Liverpool deplasmanından iyi bir sonuçla ayrılarak, 26 Şubat Perşembe günü İstanbul'da oynanacak rövanş için avantaj sağlamaya çalışacak.
Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan İsmail Köybaşı, Uğur Boral, Tolga Zengin, Milosevic ve Cenk Tosun ile UEFA listesine dahil edilmeyen Tomas Sivok, İngiltere'ye götürülmedi.
İki takımın 11'leri
Liverpool: Mignolet, Sakho, Skrtel, Moreno, Allen, Emre Can, Coutinho, Henderson, Lallana, Ibe, Sturridge.
Beşiktaş: Cenk, Serdar, Franco, Ersan, Motta, Veli, Hutchinson, Gökhan, Sosa, Olcay, Demba Ba.