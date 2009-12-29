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Spor

Liverpool Arda ile anlaştı

İngiliz The Sun gazetesi, Liverpool Menajeri Rafael Benitez'e, Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan'ı mutlaka denemesi çağrısında bulundu.

29 Aralık 2009 02:00

T24 - İngiliz The Sun gazetesi, Liverpool Menajeri Rafael Benitez'e, Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan'ı mutlaka denemesi çağrısında bulundu.



Liverpool Menajeri Benitez'in, yaz aylarında yıldız futbolcuyla 9 milyon sterlin karşılığında anlaşmaya çok yaklaştığını belirten gazete, ekonomik nedenlerden dolayı bu transferin gerçekleşemediğini kaydetti.


Yıldız futbolcunun transferinin Liverpool için bir şans olabileceğini vurgulayan gazete, "Benitez Arda'yı mutlaka denemeli" diye yazdı.


Enfield ve Red's takımlarının para arttırmak için bir çok oyuncuyu satışa çıkarmak zorunda kaldığını vurgulayan gazete, Ryan Babel, Andrea Dossena ve Andriy Voronin gibi futbolcuların satılacaklar listesinde yer aldığını ifade etti.


Arda: " Liverpool'da oynamak istiyorum" 


Yüksek talep gören kanat oyuncusu 22 yaşındaki Arda Turan'ın, Arsenal ve Kop's gibi Premier Lig'in güçlü takımlarından oluşan hayran kitlesi bulunduğunu fakat yıldız futbolcunun Enfield takımında gözü olduğunu kaydetti.


Gazete ayrıca, yıldız futbolcunun, "Galatasaray'da işim bittiği zaman Avrupa'yı hedefliyorum. Liverpool'da oynamayı çok isterim. Çünkü hem taraftar kültürü olan bir kulüp hem de formasının kırmızı olması beni çekiyor" sözlerine de yer verdi.

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