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Spor

Liverpool Arda için 15 milyon euro ile geliyor

Liverpool taraftarı, Arda Turan'ın transfer edilmesi için adeta seferberlik ilan etti.

26 Mart 2011 02:00

T24 - Liverpool taraftarı, Arda Turan'ın transfer edilmesi için adeta seferberlik ilan etti.


Galatasarayımızın başarılı futbolcusu Arda Turan için Liverpool sezon sonunda 15 milyon avroluk bir teklifle kulübümüzün kapısını çalmaya hazırlandığı iddia edildi.

İspanya La Liga takımlarından Atletico Madrid'in uzun süredir gündeminde olan milli futbolcumuz için İngilizler zemin yoklamaya başladı. Her geçen gün İngiliz basını Arda Turan'ın Liverpool'un sol kanadına dinamizm getireceği ve yaratıcılığı artıracağı iddiasıyla Malouda ya da Arda Turan sezon sonunda Liverpool'a katılacağı haberlerine yer veriyor. Kaynak olarak ise Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut'un açıklamalarına yer veriliyor. Futbolcumuzun İngiltere Premier Lig'de zirveye oynayan ilk 5 takımda oynamak istemesi ve İngiltere'de Liverpool hayranlığıyla tanıyoruz.

Merseyside ekibinin düşüncesi hücum hattını kaliteli isimlerle zenginleştirerek geleceğin takımını kurmak! Peki Arda Turan hakkında fanatik Liverpool taraftarlarının düşünceleri nasıl? "Arda müthiş bir oyuncu, sürekli kendini geliştiriyor. Çok yaratıcı bir oyuncu. Kesinlikle transfer edilmeli. Yıllarca formamızı başarıyla terletebilir, sezon bitmedem hemen transfer edin" gibi ifadeler yer alıyor.

Başkanımız Adnan Polat kupa kaldırmadan Arda Turan'ın kulüpten ayrılamayacağını önceki konuşmalarında belirtse de son dönemlerde transfer hakkında daha ılımlı bir politika izlemeye başlamıştı. Futbolcumuzun kulübümüzden ayrılmaya yakın olmasının bir diğer gelişmesi ise Fenerbahçe yenilgisi sonrası, gelecek sene stadımızda oynayacak futbolculara başarılar dilemesi olmuştu.

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