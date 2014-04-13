Liverpool adım adım şampiyonluğa yürüyor!

İngiltere Premier Lig'de Manchester City'i ağırlayan Liverpool, gergin geçen maçı kazanarak şampiyonluk yolunda büyük bir adım attı.

Premier Lig’in 34. hafta maçında lider Liverpool, üçüncü sıradaki Manchester City’yi Anfield Road’da ağırladı.

Bu sezon dev maçlara hızlı başlangıç yapan Liverpool, geleneği bozmadı. Henüz 6. dakikada rakibin arkasına sarkan Raheem Sterling, sakin bir vuruşla Kırmızılar’ı 1-0 öne geçirdi.

Eurosport'ta yer alan habere göre, baskılı oyununu sürdüren Liverpool, 26’da kaptan Steven Gerrard’ın kullandığı köşe vuruşunda Skrtel’in kafa vuruşuyla farkı ikiye yükseltti. Devrenin sonlarına doğru biraz kıpırdan Manchester City’ye ise kaleci Mignolet geçit vermedi ve ilk yarı 2-0 sonlandı.

50’de James Milner’ın oyuna girişiyle kıpırdanan City, 57’de David Silva ile farkı bire indirdi. Bu golden altı dakika sonra ise David Silva’nın içeri çevirdiği top Glen Johnson’ın ayağına çarpıp Liverpool ağlarına gitti: 2-2.

Peş peşe yediği iki golün ardından şoku üzerinden atamayan Liverpool, 78'de hayata döndü. City defansın anlık hatasını iyi değerlendiren Coutinho, Liverpool'u bir kez daha öne geçirdi.

Kalan bölümde skor tabelası değişmedi ve Liverpool şampiyonluk yolunda çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Maçın ardından takım arkadaşlarıyla galibiyeti kutlayan Steven Gerrard gözyaşlarını tutamadı.

Premier Lig’de Liverpool, 34’üncü haftada puanını 77’ye çıkararak zirvedeki yerini korurken, bu maçtan önce “gizli lider” olarak niteendirilen Manchester City iki maç eksikle 70 puanda kaldı.