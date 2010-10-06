Liverpool 347.5 milyon dolara satıldı

T24- İngiliz Premier Lig'in köklü kulüplerinden Liverpool, Amerikan beyzbol kulübü Boston Red Sox'ın sahibi olduğu New England Sports Ventures'a 300 milyon sterline satılıyor.



Liverpool'un Yönetim Kurulu Başkanı Martin Broughton, New England Sports Ventures'ın kulübün yeni sahibi için belirledikleri tüm kriterleri karşıladığını belirtti.



Broughton, New England Sports Ventures'ın felsefesinin kazanmak üzerine kurulduğunu ve bunun kendi anlayışlarıyla birebir örtüştüğünü kaydetti.



Liverpool'un en büyük kreditörlerden Royal Bank of Scotland'a 237 milyon sterlin borcu bulunuyor. Bu borcun süresi de 15 Ekim'de doluyordu.



Liverpool'un şu anki sahipleri Amerikalı Tom Hicks ve George Gillett Şubat 2007'de Liverpool'u 347.5 milyon dolara satın almışlardı.



Liverpool bu yıl Premier Lig'e çok kötü bir başlangıç yaptı. İlk 7 maç sonunda sadece 1 galibiyet alan kulüp ligde 18'inci sırada yer alıyor. Lider Chelsea'yle puan farkı 12'yi buldu.



