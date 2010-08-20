-LIVERPOOL: 1 - TRABZONSPOR: 0 LIVERPOOL (A.A) - 19.08.2010 - Selçuk Kılıç bildiriyor - UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, deplasmanda Liverpool'a 1-0 yenildi. İlk yarıyı 1-0 yenik kapatan bordo-mavililer, ikinci yarıda Ngog ve Torres gibi oyuncuları sahaya süren Liverpool karşısında savunma güvenliğini ön planda tutmaya çalışırken, ender ataklarıyla da rakip kalede gol aradı, ancak başarılı olamadı. Özellikle ikinci yarıya hızlı başlayan Liverpool, 53. dakikada Cole ile penaltı atışını gole çeviremezken, maçı ilk yarıda attığı golle 1-0 galip kapadı. Kaleci Onur, yaptığı kurtarışlarla farkın büyümesini önledi. Trabzonspor, bu sonuçla tur ümidini rövanş karşılaşmasına bıraktı. 53. dakikada soldan ceza alanına giren Lucas, Serkan tarafından düşürülünce maçın hakemi Einwaller penaltı noktasını gösterdi. Joe Cole'un penaltı atışında kaleci Onur, yatarak topu çelmeyi başardı. 57. dakikada Torres'in pasında soldan ceza alanına giren Jovanovic'in kaleci Onur ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, top Onur'dan döndü. 59. dakikada, Trabzonspor beraberlik fırsatını değerlendiremedi. Bu dakikada Selçuk'un savunmanın arkasında gönderdiği top ile buluşan Umut'un şutunda, kaleci Reina son anda topu kornere göndermeyi başardı. 62. dakikada Jovanoviç'in soldan ortasında, ceza alanı içindeki Torres'in kafa vuruşunda, top kaleci Onur'da kaldı. 73. dakikada Jovanoviç'in sağdan köşe vuruşunda, Kyrgiakos'un kafa vuruşunda Onur'un önünden Poulsen topu tamamladı. Ancak karşılaşmanın hakemi Einwaller, Onur'a faul yapıldığı gerekçesiyle golü geçerli saymadı. 85. dakikada Selçuk'un pasında, Umut'un şutunda top kaleci Reina'da kaldı. Karşılaşma Liverpool'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Stat: Anfield Road Hakemler: Thomas Einwaller xxx, Roland Heim xxx, Norbert Schwab xxx (Avusturya) Liverpool: Reina xx, Kelly xx, Carragher xxx, Kyrgiakos xxx, Aurelio xx, Poulsen xx, Lucas xxx, Rodriguez xx (Dk. 73 Ngog x), Joe Cole xx, Jovanovic xxx, Babel xxx (Dk. 46 Torres xx) Trabzonspor: Onur xxx, Serkan xx, Glowacki, Egemen xx, Cale xx, Ceyhun xx, Selçuk xx, Colman xx (Dk. 77 Giray x), Burak xx (Dk. 56 Alanzinho x), Umut x (Dk. 86 Yattara ?), Teofilo xx Gol: Dk. 45 Babel (Liverpool) Sarı Kartlar: Dk. 79 Egemen, Dk. 86 Cale (Trabzonspor)