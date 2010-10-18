Liverpol CIA 'ya jet mi kiraladı?

T24

Guantanamo’ya 114 sefer



İngiliz futbol takımı Liverpool’u geçen cuma günü 300 milyon sterline (680 milyon TL) satın alan ABD’li şirketin başkan yardımcısı ve hissedarı Phillip Morse’un Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) ile bağlantısı İngiltere’de gündeme oturdu. CIA’nın terör şüphelilerini kaçırıp gizli üslerde sorgulamaya götürmek için Morse’un özel jetini kullandığı ve bunun için Morse’a milyonlarca dolar ödediği iddia edildi.İngiliz Mail on Sunday gazetesinin haberine göre, CIA Morse’un uçağını 2002-2005 yılları arasında sıklıkla kullandı. Avrupa Parlamentosu ve insan hakları örgütlerinin yaptığı soruşturmalar, uçağın, CIA’nın gizli operasyonlarında kullanıldığını göstermişti. Avrupa Parlamentosu’nun yayımladığı bir raporda da, Mısırlı imam Ebu Ömer’in CIA tarafından 2003’te Milano’dan kaçırılarak Kahire’ye götürülmesinde Morse’un uçağının kullanıldığı belirtiliyordu.11 Eylül 2001 saldırılarının ardından CIA’nın, gizli operasyonlarla terör zanlılarını kaçırarak Mısır, Suriye, Fas ve Özbekistan gibi ülkelerde işkence altında sorguladığı iddia ediliyordu. Ebu Ömer’in kaçırılması, ABD ile İtalya arasında krize neden olmuştu.Uluslararası Af Örgütü de, Morse’un uçağının, ABD’nin terör zanlılarını tuttuğu Küba’daki Guantanamo Üssü’ne de 114 kez inip kalktığını açıklamıştı.Mail on Sunday gazetesi, zaten Liverpool’un bir Amerikan şirketine satılmasına kızgın olan İngiliz taraftarların, Morse’un CIA bağlantısı karşısında “alarma geçeceklerini” yazdı. Phillip Morse ise, uçağı CIA’ya kiraladığını doğrularken, Ebu Ömer davasından haberdar olduktan sonra uçağını geri aldığını ve başka bir kuruma kiraladığını söyledi.İngiliz insan hakları vakfı Reprieve’den Clara Gutteridge de, “Morse’un uçağının başka ‘işkence seferlerinde’ de kullanılıp kullanılmadığını araştırıyoruz. Morse’un da soruşturmamızda bizimle işbirliği yapmasını umuyoruz. İşbirliğini reddederse, Liverpool takımının sahibi olmaya uygun olup olmadığı konusunda ciddi bir şüphe oluşacak” dedi.Güpegündüz kaçırdılarCIA’nın Mısırlı imam Ebu Ömer’i 17 Şubat 2003’te İtalya’dan kaçırıp Mısır’a götürmüştü. İtalyan La Repubblica gazetesi olayı şöyle anlatmıştı: “En az 12 CIA ajanı, Milano’da gizli bir operasyon düzenlediler. Guerzoni caddesinde güpegündüz, 42 yaşındaki Ebu Ömer’i kaçırdılar. Aynı gün, onu Aviano’daki Amerikan askeri üssüne götürdüler. Ebu Ömer orada sorguya çekildi ve 7 saat boyunca dövüldü. 18 Şubat sabahında ise Mısır’a teslim ettiler. Mısır’da cezaevinde işkenceye tabi tutulan Ebu Ömer, işitme ve yürüme fonksiyonlarını kısmen yitirmiş durumda.”