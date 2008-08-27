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Dünya

Livata iddialarına rağmen mecliste

Malezya’da genç bir yardımcısına fiili livatada bulunmakla suçlanan muhalefet lideri Enver İbrahim dün girdiği ara seçimde zaferini ilan etti.

27 Ağustos 2008 03:00

Malezya’da genç bir yardımcısına fiili livatada bulunmakla suçlanan muhalefet lideri Enver İbrahim dün girdiği ara seçimde zaferini ilan etti.

Halkın Adalet Partisi Enver İbrahim’in, doğduğu kent olan Permatang Pauh'taki ara seçimin ardından, meclisteki sandalyeyi açık ara farkla kazandı. Eski bir yardımcısının suçlamaları üzerine hakkında "fiili livata" iddiasıyla soruşturma açılan Enver, kuzeydeki Penang eyaletinin Permatang Pauh bölgesinde yapılan seçimlerde iktidar adayının iki katından fazla oy aldı. Enver seçimlerde 31 bin 195 oy alırken, iktidarın adayına 15 bin 524 oy çıktı.

6 yıl hapis yatmıştı

Daha önceki fiili livata suçlaması nedeniyle girdiği cezaevinden 2004 yılında çıkan İbrahim'in kamu görevi yapma yasağı geçen nisan ayında sona ermiş ve böylece milletvekilliğine adaylığını koymuştu. 

Zaferin, 3 partiden oluşan ittifakın resmi liderliğine gelmesine olanak sağlayacağını belirten Enver, 10 yıl aradan sonra meclise geri dönmüş olacak.

İbrahim 'komplo' diyor 

İbrahim, geçen ay sığındığı Türk Konsolosluğu'ndan polis tarafından alınıp bir süre tutuklu kalmasına neden olan fiili livata suçlamaları için 'siyasi komplo' derken; 'taciz kurbanı' konumundaki yardımcısı ise elinde Kuran'la "O bana tecavüz etti. Yemin ederim" demişti.

Enver İbrahim, 1998 yılında başbakan yardımcılığı görevinden atılmış; fiili livata ve yolsuzluk suçlamalarıyla 6 yıl hapis yatmıştı. (Tempo24)

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