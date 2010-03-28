Livaneli'nin desteği Baykal'ı sevindirdi

T24- CHP Genel Başkanı Deniz Baykal CHP’den 5 yıl önce ayrılan ünlü sanatçı Zülfü Livaneli’nin “yakıştı” sözüyle değerlendirirken, “Kapımız herkese açık” dedi.

Milliyet Ankara Temsilcisi Fikret Bila Zülfü Livaneli’nin ziyareti ve açıklamalarıyla ilgili olarak konuştuğu CHP lideri Baykal’ın sözlerini bugünkü (28 Mart 2010) köşe yazısına taşıdı.

Bila’nın yazısının tam metni şöyle:

CHP’den 5 yıl önce ayrılan ünlü sanatçı Zülfü Livaneli’nin, Deniz Baykal’ı ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklama ilgi gördü. Muhabirimiz Mansur Çelik’e, “Baykal’a saygı eksilmedi, elimden geldiği kadar CHP’ye destek olacağım. Türkiye’nin gerçekten şu anda CHP’ye ihtiyacı var” diyen Livaneli, kırgınlıkları geride bırakmış görünüyor.



‘CHP’ye ilgi var’



Livaneli’nin bu sözlerini ve yaklaşımını dün Siirt’ten telefonla konuştuğum CHP lideri Deniz Baykal’a sordum. Baykal, Livaneli’nin ziyaretinden ve sözlerinden büyük memnuniyet duyduğunu vurguladıktan sonra şu değerlendirmeyi yaptı:

“Zülfü Livaneli gibi çok değerli bir sanatçımızın bu yaklaşımı beni çok mutlu etti. Sanatçılarımızdan, aydınlarımızdan, fikir adamlarımızdan CHP’ye yönelik büyük bir ilgi var. CHP etrafında bir toparlanma, kenetlenme eğilimi içindeler. Bu beni çok mutlu ediyor. Türkiye’nin ihtiyacı olan bir tablo doğuruyor. Zülfü Livaneli’nin de belirttiği gibi, Türkiye’nin CHP’ye olan ihtiyacı her zamankinden daha fazla.”

‘Kapımız herkese açık’



CHP lideri Deniz Baykal, zaman zaman CHP’den kopan, uzaklaşanlara karşı özenli bir dil kullandı. Kırıcı olmadı. Arkalarından olumsuz konuşmalar yapmadı. Zülfü Livaneli’yle ilgili olarak bu özeni her zaman gösterdi.

Baykal, duygusal nedenlerle partiden uzaklaşan, kırılanlarla ilgili sorumu yanıtlarken şöyle konuştu:

“Zaman zaman partiden kopmalar olması doğaldır. Duygusal nedenlerle uzaklaşmalar olabiliyor. Bazen yollarımız ayrılıyor. Ama ben her zaman yollarımızın bir gün yine birleşeceğine olan inancımı korudum. Yine bir araya geleceğimize hep inandım. Ayrılıkların, küskünlüklerin gelip geçici olduğu anlayışını hep korudum. Zülfü Livaneli’nin sözleri de bunu gösteriyor. Böyle duygusal nedenlerle kırgınlık yaşayanlara kapımız her zaman açık. Benim tavrım hep bu yönde oldu.”

Katılımlar bekleniyor



Önümüzdeki dönemde CHP’ye yeni katılımlar da bekleniyor. Özellikle üniversite çevrelerinden, fikir ve sanat dünyasından partiye katılmak isteyen isimler söz konusu. Ancak, kendileri açıklamadan isim yazmak doğru olmaz.

CHP kulislerine göre, partiden ayrılarak başka oluşumlarda siyaset yapmayı deneyenler, yeni girişimlerde yer alarak siyasete ilk kez giren bazı isimler de CHP ile temas halinde. Kendini merkezde tarif eden bazı yeni partilerden de katılımlar olabilir.



Livaneli örnek olabilir



Zülfü Livaneli’nin, CHP’yle ilgili değerlendirmesi ve destek olacağını açıklaması, diğer küskünler için de örnek oluşturabilir. Baykal’ın sözleri, duygusal nedenlerle uzaklaşanlara, kopanlara açık olduğunu gösteriyor.

Kuşkusuz, Baykal’ın dikkat edeceği ölçüler de var. CHP’yi bir yolgeçen hanı gibi görmediği açık. CHP’nin temel değerlerinden sapmamış, ikbal uğruna her yol mubahtır diyerek hareket etmemiş isimlerin CHP’ye dönmelerine bir engel yok. Bu değerlerle hareket edenler açısından Livaneli’nin tutumu yeni bir yol açabilir.