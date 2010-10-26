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Dünya

LİU'YA BÜYÜK DESTEK WASHINGTON (A.A)

26 Ekim 2010 02:03

-LİU'YA BÜYÜK DESTEK WASHINGTON (A.A) - 25.10.2010 - Nobel ödülü alan 15 kişi, G20 ülkelerinin, Çin'den, cezaevinde tuttuğu bu yılki Nobel Barış Ödülüne layık görülen muhalif politikacı Liu Xiaobo'yu serbest bırakmasını talep etmelerini istedi.  Güney Afrikalı Başpiskopos Desmond Tutu, ABD'nin eski başkanı Jimmy Carter, Tibet'in sürgündeki ruhani lideri Dalay Lama ve İranlı avukat, yazar ve insan hakları savunucusu Şirin Ebadi gibi Nobel ödüllü 15 kişinin imzasını taşıyan ve ABD merkezli sivil toplum kuruluşu Freedom Now tarafından yayımlanan mektupta, "Çin hükümetinin Liu'yu serbest bırakmasının, son yıllarda ülkenin geçirdiği dikkat çekici değişimin eşsiz bir kanıtı olacağı" vurgulandı.    Mektupta, G20 liderlerinden, 10-11 Kasım tarihlerinde Seul'de yapılacak zirvede, Çin Devlet Başkanı Hu Jintao'ya, Liu davası konusunda baskı yapılması istendi. Mektupta, G20 ülkelerinden, Liu'nun Pekin'de ev hapsinde tutulan eşi Liu Şia'nın bu durumuna son verilmesini istemesi de talep edildi.

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