Litvanya'yı deviren İspanya Avrupa Şampiyonu

2015 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2015) finalinde İspanya, Litvanya'yı 80-63 yenerek altın madalya kazandı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan İspanya, pota altında Pau Gasol'un etkili oyunuyla skor üretmekte zorlanmadı. İspanyollar, Litvanya'ya 7 top kaybı yaptırarak sadece 8 sayıya izin verdiği ilk çeyreği 19-8 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte daha iyi performans sergileyen ve yalnızca tek top kaybı yapan Litvanya, hücumda Renaldas Seibutis ve Mantas Kalnietis ile etkili bir görüntü çizdi. Buna karşın hücumda hız kesmeyen ve rakibinin skora ortak olmasına izin vermeyen İspanya Milli Takımı, Felipe Reyes ve Rudy Fernandez'in de devreye girmesiyle soyunma odasına 41-33 üstün gitti.

Üçüncü periyodun başında 3. faulünü yapan ve uzun süre kenarda beklemek zorunda kalan Jonas Valanciunas'ın yokluğu, Litvanya'nın pota altındaki etkinliğini yitirmesine neden oldu. Bu çeyrekte de rakibini hataya zorlayan ve skor üretmekte güçlük çekmeyen İspanyollar, final periyoduna 60-43'lük skor avantajıyla girdi.

Son çeyrekte oyunun kontrolünü kaybetmeyen ve aradaki farkı koruyan İspanya, baştan sona üstün götürdüğü maçtan 17 sayı farkla 80-63 galip ayrılarak Avrupa şampiyonu oldu.

Paul Gasol, 25 sayı 12 ribauntla "double double" yaparak İspanya'nın galibiyetinin mimarı oldu. Litvanya'da Kalnietis ve Seibutis'in 13'er sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

İspanya, turnuvada 2009 ve 2011'in ardından 3. şampiyonluğuna ulaştı. Üç şampiyonluğu bulunan Litvanya ise 1995 ve 2013'ün ardından 3. defa finalde kaybetti.

Bu arada 27 bin 372 taraftarın izlediği final maçında, Avrupa salon basketbolu seyirci rekoru kırıldı. Turnuvada İspanya-Fransa ve Fransa-Türkiye maçlarının ardından kırılan 3. seyirci rekoru oldu.

İspanya 3. kez şampiyon

2015 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2015) finalinde Litvanya'yı 80-63 yenerek zafere ulaşan İspanya, turnuva tarihinde 3. kez kupayı müzesine götürdü.



Art arda 5. turnuvasından madalya çıkaran İspanya, şampiyona tarihinde 3 altın, 6 gümüş, 3 bronz olmak üzere 12 madalyaya ulaştı. Turnuvada 2009 ve 2011'in ardından bu yıl da şampiyon olan İspanyollar, 1935, 1973, 1983, 1999, 2003, 2007'de ikinci, 1991, 2001 ve 2013'te üçüncü sırayı aldı. Finalin kaybedeni Litvanya ise şampiyonada 3 altın, 3 gümüş, 1 bronzla 7'nci madalyasını elde etti. Kupada 1937, 1939, 2003'te şampiyonluk sevinci yaşayan Litvanyalılar, 1995, 2013 ve bu yıl ikinci, 2007'de üçüncü oldu.

MVP ve sayı kralı Gasol

NBA'de Chicago Bulls forması giyen İspanyol pivot Pau Gasol, EuroBasket 2015'i en değerli oyuncu (MVP) ve sayı kralı olarak tamamladı. Turnuvada daha önce 2009'da da MVP seçilen Gasol, ikinci kez bu onura erişti. Şampiyonayı 25,5 sayı ortalamayla noktalayan İspanyol basketbolcu, 2003 ve 2009'un ardından üçüncü kez sayı kralı olmayı da başardı.

Turnuvanın en iyi 5'i

Karşılaşmanın ardından taraftarın ve gazetecilerin oylarıyla belirlenen turnuvanın en iyi 5'i açıklandı. Turnuvanın en iyi 5'inde İspanya'dan Sergio Rodriguez, Pau Gasol, Fransa'dan Nando De Colo, Litvanya'dan Jonas Maciulis ve Jonas Valanciunas yer aldı.

İspanya, 2003'ün rövanşını aldı

İspanya Milli Takımı, Litvanya ile ikinci kez bir final maçında karşılaştı. Finalde rakibini mağlup eden İspanyollar, 2003'te kaybedilen finalin rövanşını almış oldu. İspanya ile Litvanya arasında bundan önce oynanan final maçında, İsveç'te düzenlenen şampiyonada rakibini 93-84 yenen Litvanya, altın madalya kazanmıştı.