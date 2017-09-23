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Litvanyalı turist otelde ölü bulundu

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla), (DHA)- MARMARİS'e tatil için gelen Litvanyalı 60 yaşındaki Adolfas Remikis, otel odasında ölü bulundu

23 Eylül 2017 19:29

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla), (DHA)- MARMARİS\'e tatil için gelen Litvanyalı 60 yaşındaki Adolfas Remikis, otel odasında ölü bulundu. Remikis\'in, kalp krizinden öldüğü belirlendi.
Cumhuriyet Caddesi Siteler Mahallesi\'nde bulunan beş yıldızlı bir otelde konaklayan Litvanyalı Adolfas Remikis, bu sabah odasında ölü bulundu. Remikis\'in cesedini bulan otel yetkilileri, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polisin yaptığı incelemenin ardından Remikis\'in cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. İlk incelemede kalp krizinden öldüğü belirlenen Remikis\'in cenazesinin alınması için konsolosluk yetkililerine bilgi verildi.

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