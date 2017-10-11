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Litvanyalı turist, otel odasında ölü bulundu

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, 33 yaşındaki Litvanyalı turist Sandiz Birzulis, kaldığı otel odasında ölü bulundu

11 Ekim 2017 20:50

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'nde, 33 yaşındaki Litvanyalı turist Sandiz Birzulis, kaldığı otel odasında ölü bulundu. Aşırı alkol kullanımına bağlı mide kanamasından yaşamını yitirdiği sanılan Birzulis\'in kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi.
Litvanyalı Sandiz Birzulis, bugün saat 15.00 sıralarında, Atatürk Caddesi\'ndeki 3 yıldızlı Ketenci Otel\'in dördüncü katında kaldığı 401 numaralı odada, otel görevlileri tarafından yatağında hareketsiz bulundu. Otel yetkililerinin durumu bildirmesi üzerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekibi, Sandiz Birzulis\'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Vücudunda herhangi bir yara ve darp izine rastlanmayan Birzulis\'in aşırı alkol kullanımına bağlı mide kanamasından yaşamını yitirdiği sanılıyor. Birzulis\'in cesedi, savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi.
Birzulis\'in 2 gün önce odasına kapandığı, otelin temizlik görevlilerinin kapıyı çalmalarına rağmen rahatsız edilmek istemediğini belirttiği; bugün ise odadan hiç ses gelmemesi üzerine şüphelenen görevlilerin resepsiyondaki pas anahtarı ile içeri girdiğinde, turisti yatağında hareketsiz bulduğu öğrenildi.
Polis, odadaki çok sayıdaki içki şişesini delil olarak, incelenmek üzere toplarken olayla ilgili soruşturma başlattı.

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