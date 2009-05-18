Litvanya'da Grybauskaite zaferini ilan etti

Litvanya'da dün yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turununda eski Maliye Bakanı ve Avrupa Komisyonu'nun bütçeden sorumlu üyesi Dalia Grybauskaite zaferini ilan etti.



Litvanya'nın ilk kadın devlet başkanı olması hemen hemen kesinleşen Grybauskaite, seçimlerden sonra yandaşlarına yaptığı konuşmada, kendisine oy veren herkese teşekkür etti.



Seçim Komisyonu, oyların yüzde 75'ten fazlasının sayıldığını ve Grybauskaite'nin oyların üçte ikisini kazandığını bildirdi. Komisyon, seçimlere katılım oranın ise yüzde 51 olduğunu kaydetti.



Seçime katılım oranı yüzde 50'nin üzerinde olursa, Grybauskaite ikinci tura gerek kalmadan ülkenin ilk kadın devlet başkanı olacak.

