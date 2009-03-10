Litvanya’da döviz paniği

Küresel ekonomik krizin etkilediği Litvanya'da, para birimi litas ile ilgili devalüasyon söylentileri üzerine hafta sonu halk, Euro, dolar ve diğer yabancı para birimlerine akın etti. Yetkililer paniği önlemek için halkı litasın güvenli olduğu konusunda ikna etmeye çalıştılar.



Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra insanlarının birikimlerini kaybettiği bu küçük Baltık ülkesi Litvanya'da zaman zaman benzeri söylentiler çıkarken, bazı siyasetçilerin gazetelerde yer alan devalüasyon yorumları dün halkı yeniden paniğe sevk etti.



AB üyesi Litvanya'da Ticari Bankalar Birliği Başkanı Stasys Kropas, hafta sonu panikle birlikte yabancı para birimlerine yönelik akınla ilgili olarak, "1998 yılında Rusya'daki krizden bu yana böyle panik satış hatırlamıyorum" dedi.



Merkez Bankası Başkanı Reinoldijus Sarkinas devlet radyosunda yaptığı açıklamada, avroya sabitlenen litasın devalüasyonu olasılığını reddederek, "eninde sonunda avroyu kabul edinceye kadar litasın değerinin değişmeyeceğini taahhüt ettik" diye konuştu.



Devalüasyon söylentilerinin kesilmesi gerektiğini ve hafta sonu yapılan döviz satışlarının normalden iki ya da üç kat daha fazla olduğunu ifade eden Sarkinas, "herkesin bu konuda daha az konuşması daha iyi olacak" dedi.



Litvanya'da panik satışları, tanınmış bir parlamenterin geçen hafta litasın aşırı değerlendiği ve Litvanya'nın avro bölgesine dahil olacağı için devalüe olması gerektiği açıklaması tetikledi.



Litvanya'da döviz rezervleri geçen ay sonunda ocak ayına göre yüzde 1,9 gerileyerek 4,3 milyar avro oldu.



Litvanya'nın yanı sıra diğer Baltık ülkeleri Letonya ve Estonya'da para birimlerini avroya sabitledi.



Letonya Merkez Bankası da para birimi latı desteklemek için geçen yıl 1 milyar avro harcadı. Letonya lata müdahalesini bu yıl da sürdürüyor.

