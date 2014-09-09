Litvanya yarı final rüyasına izin vermedi

Türkiye A Milli Basketbol Takımı, yarı finale çıkmak için Litvanya ile karşı karşıya geldi.

Maça iyi başlayan ve 2. dakikada 4-2 öne geçen "12 Dev Adam", 5. dakikada farkı açarak, skoru 14-6'ya taşıdı. Litvanya'da ise bu dakikaya kadar tek skorer Valanciunas oldu. Molanın ardından biraz olsun toparlanan Litvanya, 4 hücumdan boş dönmemizden yararlanarak farkı 3 sayıya (16-13) indirdi. Son dakikada Ömer Aşık ile sayı bulan A Milli Takım, 1. periyodu 18-13 önde kapattı.

İkinci periyoda Litvanya daha iyi başladı. Türkiye'nin hücumda sorun yaşamaya başladığı anlarda, Darjus Lavrinovic ile art arda 3 sayılık atışlardan sayı alan Litvanya, 15. dakikada skoru 24-23 lehine çevirdi. 18. dakika geride kaldığında skorda 26-26'lık eşitlik görüldü. Son 2 dakikada şutlarda isabet kaydedemeyen "12 Dev Adam", devreyi 33-28 geride bitirdi.

İlk devre iki takım da sert savunma yaparken, şampiyona boyunca yaptığımız hücumdaki basit hataların 2. periyotta tekrarlanması, Litvanya'nın 5 sayı farkı yakalamasına neden oldu. Türkiye'nin 1. periyotta yüzde 64 olan takım halinde isabetli şut oranı, 2. periyot sonunda yüzde 44'e düştü. Litvanya'da ise 1. periyot sayısı olmayan Darjus Lavrinovic'in, son 10 dakikada 9 sayı üretmesi dikkati çekti.

Üçüncü periyoda tutuk başlayan A Milliler, daha sonra pota altında Ömer Aşık'ın iyi oyunu ve Ender Arslan'ın basketleriyle 24. dakikada skoru 36-35'e getirerek, farkı 1 sayıya indirdi. Çok iyi savunma yaparak rakibine dengesiz şut attıran "12 Dev Adam", hücumlardan art arda sayıyla dönünce, 25. dakikada 40-36 öne geçti. Üçüncü çeyreğin bitimine 1 dakika 39 saniye kala 42-42'lik skorla yine eşitlik geldi. Litvanya, son periyoda 47-44 önde girdi.

Son periyodun başlarında isabetsiz şutlarına devam eden A Milli Takım, sadece pota altında Ömer Aşık ve Kerem Gönlüm ile sayı bulabildi. Bu dakikalarda Litvanya Seibutis ile 3 sayılık basketler buldu. Türkiye, son 5 dakikaya 58-51 geride girdi. Kötü hücum yapan "12 Dev Adam"ın hatalarını iyi değerlendiren Litvanya, bitime 4 dakika kala skoru 62-51 yaptı. İlerleyen dakikalarda sayı avantajını koruyan Litvanya, karşılaşmadan 73-61 galip ayrıldı.

Litvanya'da 19 sayı atan Seibutis, maçın en skorer oyuncusu oldu.

Salondan mağlup ayrılan Türkiye, Dünya Kupası'na veda ederken, yarı finale yükselen Litvanya madalya umudunu sürdürdü. Litvanya'nın yarı finaldeki rakibi ABD-Slovenya maçının galibi olacak.