Litvanya ve Letonya, Belarus'un "göçmen akınını durdurmamasına" karşı harekete geçiyor

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Letonya ve Litvanya, Belarus'tan ülkelerine göç akınını durdurmak için daha yoğun önlemler almaya başladı. Belarus'un göç akınına izin vererek, uygulanan yaptırımlar sebebiyle Avrupa Birliği ülkelerine baskı uygulamaya çalıştığına inanılıyor.

Letonya da durum sebebiyle olağanüstü hal ilan edilirken Litvanya da sınır boyunca dikenli telden bir çit oluşturma planı üzerinde duruyor.

İki ülkede de düzensiz göçün çok ciddi anlamda artmasının ardından Riga da Vilnius da Brüksel'den yarım istedi ve Belarus lideri Aleksandır Lukaşenko'yu ülkelerine karşı "hibrit bir savaş yürütmekle" suçladı.

Vilnius, Riga ve Varşova, Lukaşenko'nun büyük bir bölümü Irak'tan gelen göçmenlere çıkışları açmasının arkasındaki niyetin AB'yi yaptırımları kaldırmaya zorlamak olduğuna inanıyor. Lukaşenko'nun demokrasi yanlısı birçok rakibi Litvanya'ya sığınırken, Polonya da geçen hafta Belaruslu atlet Krystsina Tsimanouskaya'ya iltica izni verdi.

Pazartesi günü yaptığı 8 buçuk saatlik basın konferansında Lukaşenko, "Belarus'un yasa dışı göç ile kimseye şantaj yapmaya çalışmadığını" iddia etti.