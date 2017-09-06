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Spor

Litvanya ve İsrail takımlarının oteline hırsız girdi; binlerce dolarlık eşya çalındı

Avrupa Basketbol Şampiyonası için İsrail'de bulunan Litvanya ve İsrail ekiplerinin kaldıkları otele hırsız girdi

06 Eylül 2017 21:00

İsrail'in Tel Aviv kentinde oynanan B Grubu maçları sırasında, takımların turnuva için konakladıkları otellere hırsız girdi.

Oyuncuların dolarlar, mücevherler ve elektronik eşyalar gitti

Litvanya ve İsrailli oyuncuların kaldığı aynı otele giren hırsızlar, oyuncuların odalarındaki binlerce doları, kullandıkları kredi kartları, yanlarında getirdikleri mücevherleri ve bazı elektronik eşyaları çaldı. Litvanyalı yıldız Donatas Motiejunas'ın ise 6000 dolar nakit parasının alındığı belirtildi.

Soruşturma başlatıldı

İsrail polisinin derhal ve detaylı bir soruşturma başlattığı, ayrıca otellerdeki güvenlik önlemlerinin alındığı kaydedildi.

 

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