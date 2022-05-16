Litvanya - Türkiye maçının öncelikli bilet satışı başladı

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup maçında karşılaşacağı Litvanya mücadelesinin misafir tribün öncelikli bilet satışı, Millî Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı.
Bir gün sürecek öncelikli bilet satışından sadece son 1 yıl içerisinde Millî Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabilecek.
Litvanya-Türkiye maçının genel bilet satışı ise 17 Mayıs 2022 Salı günü saat 11.00'de başlayacak.
Biletler www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilecek. Passo dışında farklı sitelerden alınan biletler hususunda sorumluluk kabul edilmeyecek.
Bilet satışlarında Passolig kart zorunluluğu aranmayacak.
Litvanya-Türkiye maçının misafir tribün bilet fiyatları 250 TL olarak belirlendi.