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Spor

Litvanya rahat kazandı PANEVEZYS (A.A)

06 Eylül 2011 02:17

-Litvanya rahat kazandı PANEVEZYS (A.A) - 05.09.2011 - Alim Tunçay - 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalleri'nde ilk tur A Grubu 5. ve son maçında, gruptan çıkmayı daha önce garantileyen ev sahibi Litvanya, Portekiz'i 98-69 yendi. Salon: Panevezio Hakemler: Mikhaylov xx (Rusya), Petar Obradovic xx (Bosna Hersek), Sergiy Zashchuk xx (Ukrayna) Portekiz: Felipe da Silva xx 10, Andrade xx 16, Joao Santos xx 9, Miranda xx 5, Evora xx 8, Tavares xx 14, Minhava x 2, Fonseca x 3, Jose Silva x, Goncalves x 2, Jose Costa x, Sousa x, Litvanya: Kalnietis xxx 10, Pocius xxx 14, Jasaitis xxx 12, Jankunas xx 6, Valanciunas xxx 8, Kaukenas xxx 13, Delininkaitis xx 4, Songaila xx 6, Ksistof Lavrinovic xxx 8, Jasikevicius xxx 14, Javtokas xx 3 1. Periyot: 16-28 Devre: 35-41 3. Periyot: 50-68 5 Faulle Çıkanlar: 29.54 Songaila (Litvanya), 31.35 Goncalves, 31.48 Fonseca (Portekiz)

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